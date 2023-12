¿Tendrá “Barbie” una secuela?

Desde que la película de “Barbie” se estrenó en los cines en el mes de julio, los constantes rumores sobre si habrá una secuela de la cinta no han dejado de aparecer en los portales digitales y en las redes sociales. La continuación de la historia de Barbie y Ken puede que no llegue tan pronto como se espera, sin embargo, la directora del filme, Greta Gerwig, no descarta la idea del todo. En la alfombre roja de los Premios Gotham que se celebraron el pasado lunes 27 de noviembre, el medio de noticias “Entertainment Tonight” le preguntó a Gerwig sobre la posibilidad de Barbie 2. A lo que la directora respondió “Quiero decir, en este momento estamos en cero”. Gerwig admitió que de momento se encuentra “agotada”, pero añadió que “La vida es larga, nunca se sabe”.

Por su parte la encargada de dar vida a la muñeca de Mattel y quien también ejerció como productora de la película, Margot Robbie, habló sobre los rumores de la posibilidad de una segunda parte con el medio Associated Press a principios de noviembre. Durante la charla, Margot Robbie declaró que “Pusimos todo en esta. No la construimos para que fuera una trilogía o algo así. Greta lo puso todo en esta película, así que no me puedo imaginar qué sería lo siguiente”.

Barbie cuenta la historia de la muñeca de Mattel que se ve inmersa en una crisis existencial mientras se encuentra en Barbieland. Margot Robbie es la protagonista de la cinta y estuvo acompañada por Ryan Gosling, quien interpretó al famoso acompañante de la muñeca conocido como “Ken”. De acuerdo con la compañía Warner Bros., la película recaudó US $1,030 millones de dólares en taquilla a nivel mundial durante sus primeras semanas de estreno. Estas cifras hicieron que Greta Gerwig se convirtiera en la primera directora con una película de 1,000 millones de dólares. En la alfombra roja de los premios Gotham, Gerwig declaró “Ha sido un año increíble. Siempre esperas que la cosas conecten y crees en ellas, pero esto ha superado todo lo que podía haber previsto”.