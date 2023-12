Sin revelarse lista de jueces que sustituyen a designados para Salas de Apelaciones

Aunque ya se han nombrado nuevos jueces para que ocupen los cargos que dejaron sus antecesores para así asumir como magistrados de salas de apelaciones al momento aún no se dan a conocer los nombramientos que la Corte Suprema de Justicia ha realizado.

Luego de la elección y toma de posesión de los nuevos magistrados de cortes de apelación, la cual dejara algunas judicaturas sin sus jueces ya que estos ascendieron a la calidad de magistrados, la Corte Suprema de Justicia ha hecho diversos nombramientos, sin embargo, a la fecha no han sido anunciados por las autoridades correspondientes.

Según el presidente del organismo Judicial, Oscar Cruz, ya se hicieron los nombramientos y existe el listado como tal, por lo cual esto debe darse a conocer a la población para que estos conozcan en manos de quien esta impartir justicia.

No obstante, aunque se aseguro existe una lista, la dirección de comunicación social del Organismo afirmó horas más tarde que debido a que el acta de nombramientos por parte del pleno no ha sido ratificada, hasta el momento los jueces no han sido nombrados, por lo que hasta que los magistrados ratifiquen dichos documentos y se notifique a quienes deban ocupar dichas judicaturas estos estarán informando sobre lo asegurado por el presidente de la Corte.

Por Sergio Osegueda