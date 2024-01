Benedicto Lucas: “Hay grupos que se resisten o hay personas que se resisten realmente a entregar el poder”

El domingo 7 de enero del 2024 en el análisis de a las 8:45 p.m., se entrevistó a los analistas políticos: el Lic. Alejandro Quinteros y al Ingeniero Benedicto Lucas, donde se conversó sobre “La elección de la Junta Directiva del Congreso de la República”. Los panelistas encargados de dirigir la entrevista fueron Cristhians Castillo y Conrado Reyes. A continuación compartimos los momentos más destacados del análisis:

¿Cómo identifica los primeros escenarios de la transición a una semana de que se dé?

De acuerdo con el analista político, el ingeniero Benedicto Lucas, declaró que “Discrepo con algunas personas sobre que me dicen que ya va a ser más calmada, más tranquila esta semana. La razón es porque se ha notado que hay grupos que se resisten o hay personas que se resisten realmente a entregar el poder, en este caso. Y si esto es cierto, realmente se va a radicalizar algún grupo de los que ha estado provocando una situación muy compleja y mucho desorden dentro de todo este esquema político que hemos estado viviendo. Y pues, tuvimos una semana relativamente calmada esta semana que paso y ahora entramos a semana bastante turbulenta, según lo que yo puedo apreciar”.

Hay una serie de elementos que no son comunes en un cambio de legislatura, ¿Qué pasa con las bancadas que no tienen gran número de diputados, pero pueden aspirar a cargos importantes en la Junta Directiva del Congreso?

El analista político el Licenciado Alejandro Quinteros expresa que “Siempre han existido lo que se conocen como bancadas o bloques bisagras. Los bloques legislativos talvéz medianos o relativamente pequeños, pero que tienen cierta disposición a negociar, o que podrían ser sujetos de eso. Entonces tenemos entre las bancadas bisagras, algunas como “Valor”, que tiene alrededor de 12 diputados, “VIVA” con 11 diputados y queda ahí en medio la bancada del grupo “CABAL”, que obtuvo 18 escaños. De hecho entre esas 3 podrían tener la mitad de legisladores necesarios para una mayoría y junto con “VAMOS” podrían incluso dejar afuera a la “UNE”. Esta legislatura tiene esta composición un poco diferente a la anterior en el sentido en que varias bancadas tiene un poco más de diputados”.

¿Puede Movimiento Semilla aspirar a estar dentro de la Junta Directiva del Congreso de la República?

El analista político, el ingeniero Benedicto Lucas, declaró que “En condiciones normales, políticas normales, en otras condiciones del pasado, uno hubiese creído de que siempre es el afán principal de una bancada oficialista presidir al menos el primer año. Sin embargo, yo analizaba desde muchos ángulos todo este tema y cuando nosotros empezamos a ver como se configuraba, yo dije en algún momento ‘Movimiento Semilla, de repente no le conviene no solo no intentar presidir la primera junta directiva’. Sin embargo, escuchando, viendo, he considerado de que sí la está buscando, está buscando oportunidad no solo de estar en la primera junta directiva, sino de presidirla. Esto es bastante atípico, a menos de que sea una estrategia muy compleja que estén utilizando y si esto es así, su nivel de negociación tiene que mejorar muchísimo, porque ellos han dicho públicamente que la alianza es con el pueblo. Debe ser una estrategia muy interesante la que están siguiendo, pero ojalá esto se materialice de forma visible”.

¿Cómo se ve la décima legislatura?

De acuerdo con el analista político, el Lic. Alejandro Quinteros, expresó que “Más que conservador, yo llamaría a ese bloque mercantilista, disfrazado de conservador porque dentro de sus actores hay algunos que no lo son, pero usan la bandera de la religión, de la fé y de los valores para tratar de limpiarse un poco la cara, aunque la tengan más manchada que el comal de la esquina. Y es en este sentido la décima legislatura que ya vimos algunas diferencias con la novena legislatura en cuanto a la composición, pero sigue estando fragmentada, y la gran diferencia en este momento es quien va a gobernar en el ejecutivo. Porque en el caso de la novena legislatura Alejandro Giammattei se dio a la tarea de como aglutinar al Congreso de la República. También hay otros actores que poco se toman en cuenta cuando se habla del Congreso de la República, pero hay que tomarlos en cuenta también que son los alcaldes. Porque los alcaldes tienen relación directa con los diputados distritales que son la mayoría”.