Envían a juicio a exfiscal Eduardo Pantaleón por caso Libramiento de Chimaltenango

El juez Jimi Bremer decidió enviar a juicio al ex fiscal Eduardo Pantaleón al asegurar que existen dudas sobre si este entregó o no todos los informes para que la siguiente fiscal a cargo del caso Libramiento De Chimaltenango, pudiera señalar de forma correcta al ex ministro de comunicaciones, José Luis Benito.

Bajo esta argumentación, el juez B del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Jimi Bremer, decidió enviar a juicio al ex fiscal Eduardo Pantaleón por los delitos de incumplimiento de deberes y obstaculización de la acción penal.

Según el juez, aunque hay dudas sobre si Pantaleón entregó o no los informes, para que así la fiscal que seguía con el conocimiento del caso Libramiento de Chimaltenango, pudiera sostener sus acusaciones contra el ex ministro de comunicaciones, José Luis Benito, es necesario que un tribunal analice el caso y así sean estos los que decidan si el ex fiscal es culpable o inocente.

En este caso, el juez dio un plazo de 5 días al Ministerio Público para que informe cual es el avance que se tiene en otras instancias del proceso, pues se habría ordenado que se investigara a las fiscales que recibieron la información porque ante la duda de la entrega o no de los documentos, se afirma que también pudo haber una responsabilidad de las fiscales que continuaron con el caso.

De momento se espera que el próximo martes se lleve a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba y así se conozca que tribunal tendrá a cargo el debate oral y público.

Por Sergio Osegueda