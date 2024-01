Se inicia juicio contra 8 exfuncionarios por caso Hogar Seguro

Después de 2 años de intentar dar inicio al debate, finalmente este día el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal dio inicio al juicio en contra de 8 exfuncionarios vinculados al caso Hogar Seguro, a quienes se les responsabiliza de la muerte de 41 menores de edad.

Desde el año 2022, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal intentó en 11 ocasiones dar inicio al debate oral y público en contra de 8 ex funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social y de la casa hogar Virgen de la Asunción vinculados al caso hogar Seguro. Finalmente este miércoles, en el intento 12, el tribunal logró dar inicio al debate.

Al inicio de la audiencia, la defensa de la ex sub secretaria de abrigo, Anahí Keller, solicitó que no fuera procesada, pues existe una resolución de la Sala Cuarta de Apelaciones donde se confirma el sobreseimiento del caso a su favor.

Sin embargo el Ministerio Público y los querellantes afirmaron que dicha resolución no esta firme, pues aún hay un proceso pendiente ante la Corte Suprema de Justicia. Ante esta situación la juez, Ingrid Cifuentes, determinó que Keller deberá enfrentar el debate, pues no han sido notificados de las impugnaciones respectivas.

Finalmente, el debate inició dando paso a los alegatos de apertura del Ministerio Público.

Se espera que el juicio se desarrolle a lo largo del mes, a la espera de escuchar a peritos y testigos así como la discusión de las diferentes pruebas aportadas y así definir la culpabilidad o inocencia de los 8 implicados en el proceso.

Por Sergio Osegueda