Ron DeSantis pone fin a su campaña y apoyará a Donald Trump

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien entró en las primarias presidenciales republicanas como la mayor amenaza de Donald Trump, anunció este domingo que pone fin a su candidatura a la Casa Blanca y respalda al expresidente.

“Si hubiera algo que pudiera hacer para producir un resultado favorable, más actos de campaña, más entrevistas, lo haría, pero no puedo pedir a nuestros partidarios que ofrezcan voluntariamente su tiempo y donen sus recursos si no tenemos un camino claro hacia la victoria. En consecuencia, hoy suspendo mi campaña”, dijo DeSantis.

Luego pregonó su apoyo a Trump: “Aunque he tenido desacuerdos con Donald Trump, por ejemplo sobre la pandemia del coronavirus y su nombramiento de Anthony Fauci, Trump es superior al actual titular, Joe Biden. Eso está claro”.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

– Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024