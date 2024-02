La esperanza de vida en EE.UU. se está recuperando

Posterior a registrar unas caídas históricas durante el comienzo de la pandemia del COVID-19, la esperanza de vida en Estados Unidos ha iniciado a recuperarse paulatinamente, aunque aún está bastante lejos de hacerlo completamente. Según datos provisionales propiciados por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU.(CDC), en 2022 se reportó un aumento de 1,1 años lo que elevó la esperanza de vida general al nacer a 77,5 años. Este resultado compensa menos de la mitad de los 2,4 años de vida que se perdieron durante los primeros dos años de la pandemia del COVID-19. Cabe resaltar que la esperanza de vida en el país norteamericano continúa siendo la más baja de los últimos 20 años.

Un informe realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., muestra que la disminución en la mortalidad por Covid-19 fue el factor clave que impulsó un incremento en la esperanza de vida, tanto en hombres como en mujeres, donde se incluyen todos los grupos étnicos y raciales. Sin embargo, el Covid-19 sigue siendo una de las principales causas de fallecimientos en Estados Unidos. Múltiples expertos comparten que el seguir disminuyendo los casos de mortalidad del virus aportará a que se registren importantes mejoras en la esperanza de vida. De acuerdo a la investigadora del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC y autora principal del informe, Elizabeth Arias, informó que “En 2022, el número de muertes por Covid-19 no fue insignificante. Manteniendo todo lo demás constante, necesitaríamos ver otra gran disminución en la mortalidad por COVID para que aumente la esperanza de vida”. Los datos proporcionados por la CDC destacan que un promedio de 245,000 personas fallecieron a causa del virus en 2022. Sin embargo, en 2021 la cifra de muertes registradas por Covid-19 fue superior a las 462,000 y en 2020 fue de 385,000 aproximadamente.

La investigadora Elizabeth Arias expresó que “Solo recuperamos cerca de la mitad de la pérdida (en esperanza de vida), y para algunos grupos, es incluso menor. Necesitaríamos el mismo patrón que observamos en 2022 nuevamente en 2023 y luego, tal vez, el año siguiente para compensar completamente la pérdida”. La brecha de esperanza de vida entre los hombres y las mujeres en el país norteamericano se amplió significativamente durante la pandemia del Covid-19. Según los expertos la nación estadounidense se está quedando rezagada en cuanto a la esperanza de vida. Además, se estima que los desafíos por recuperar los años de vida perdidos es un tema mucho más profundo que la propia pandemia. El director emérito de la Commonwealth de Virginia, el Dr. Steven Woolf expresó respecto a este asunto que “Durante la década anterior al Covid-19, la esperanza de vida en Estados Unidos se estancó, mientras que continuó aumentando en otros países, lo que produjo una ampliación dramática de la brecha entre EE.UU., y otros países”. Cabe resaltar que Woolf no participó en los informes publicados por la CDC, pero realizó y publicó varias investigaciones en relación a las tendencias de la esperanza de vida.

El Dr. Woolf declaró que “Los factores responsables de esto no desaparecieron durante la pandemia”. En sus declaraciones el doctor citó que otras de las causas que contribuyeron a la muerte de las personas fueron la sobredosis de drogas, la obesidad, los suicidios, la diabetes, entre otros. Wolf dijo que “Todo eso se desarrolló directamente en la pandemia, por lo que parte de lo que se está viendo en las condiciones no relacionadas con Covid que están contribuyendo a frenar el progreso son estos problemas preexistentes que ya estaban cobrando vidas antes de la pandemia”. La CDC informó que la disminución en casos de mortalidad por enfermedades cardíacas, lesiones no intencionales, cáncer y los homicidios contribuyeron a aumentar la esperanza de vida en el año 2022.