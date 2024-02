Se revelan nuevos secretos sobre misteriosas momias egipcias

Egipto es un país reconocido por lo grandes descubrimientos sobre la historia antigua que se han realizado, así como sus famosas momias y otros artículos del pasado. De igual forma se han encontrado un sinfín de decenas de millones de momias de animales, donde se encuentran gatos, perros, ibis y aves rapaces. Sin embargo, también se han encontrado algunos primates momificados a los cuales se les considera como hallazgos extraños y poco comprendidos. En 2023 se dio a conocer un nuevo análisis que un grupo de investigadores realizó a una serie de babuinos momificados, el cual ha desvelado nuevos secretos en relación al lugar que estos animales ocupaban en el antiguo Egipto. En el estudio se reveló que si bien los babuinos ocupaban un lugar como animales sagrados, las condiciones en las que vivían no eran las más óptimas.

Un grupo de investigadores realizaron un análisis de los huesos de varios babuinos momificados, los cuales fueron hallados en la necrópolis Gabbanat el-Qurud que se ubica en la región conocida como el “Valle de los Monos”, en el suroeste del Valle de los Reyes en la nación de Egipto a principios del siglo XX. Las momias pertenecían a decenas de babuinos individuales que van desde ejemplares bebés hasta adultos. Además, están divididas en dos especies de estos primates siendo una el babuino hamadryas y la otra el babuino oliva. Cabe destacar que estos tipos de babuino no eran nativos del territorio egipcio, sino que fueron importadas de dos áreas. El babuino olivo procede de donde actualmente se encuentra Sudán y el babuino hamadryas proviene de las zonas montañosas que bordean el mar rojo y se extienden hasta los países de Eritrea, Etiopía y Somalia. El profesor emérito del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales de Bruselas y autor principal del estudio, Wim Van Neer, declaró que “Las procedencias exactas de estos primates aún deben documentarse con más detalle. De todos los animales que veneraban los antiguos egipcios, los babuinos eran los únicos que no eran nativos de Egipto”.

A principios de diciembre del año pasado, un grupo de científicos informó a la revista PLOS One, que se tiene la creencia que estos primates desempeñaron un papel en los rituales realizados en el antiguo Egipto. En el análisis se comenta que la crianza y el cuidado de los animales salvajes de gran tamaño, principalmente de aquellos que no eran nativos del lugar, representaba un gran desafío para la población egipcia. Los investigadores descubrieron que previo a morir, los ejemplares de babuinos que se encontraban en Egipto, eran privados de luz solar, lo que repercutía a que desarrollaran dolencias óseas a causa de la mala alimentación que recibían. En el examen aplicado a los restos óseos se desveló signos de raquitismo; lo que indica que estos babuinos presentaban deformidades en sus rostros y sus extremidades, una dentadura no desarrollada en su totalidad, osteoartritis, así como otras patologías y enfermedades metabólicas derivadas de las privaciones que vivían. Los autores del estudio comentaron que las deformidades encontradas en los ejemplares de estos primates presentaban una similitud a las observadas en los restos de babuinos que fueron hallados en otros dos sitios del antiguo Egipto, siendo estos Saqqara y Tuna el-Gebel.

La profesora universitaria distinguida de Egiptología de la Universidad Estadounidense de El Cairo, la Dra. Salima Ikram, declaró que “Este estudio excelentemente elaborado y ejecutado confirma los resultados de algunas investigaciones anteriores sobre el estado de salud de los babuinos en el antiguo Egipto. Más importante aún, también establece el hecho de que se trajeron y criaron diferentes tipos de babuinos en Egipto. Es fascinante pensar que los antiguos egipcios intentaron instruir un programa de cría de babuinos para que pudieran ser reverenciados y utilizados en rituales religiosos”. Cabe resaltar que en los tres principales sitios egipcios donde se han descubierto los restos de babuinos se han hallado un total de 463 primates momificados. Los huesos de estos animales examinados fueron recolectados en los años de 1905 y 1906 por un grupo de arqueólogos del Muséum d’Histoire Naturelle de Lyon en Francia (ahora conocido como el Musée des Confluences).

La investigación de los restos de los babuinos desveló que estos primates padecieron de problemas metabólicos durante su etapa de crecimiento. Entre los hallazgos se revelaron ejemplares con ejes curvados, cabezas de ejes con deformidades y articulaciones artríticas. Dos cráneos que pertenecieron a babuinos hembras tenían indicios de haber sufrido de caries. Además, se encontraron lesiones en algunos cráneos, algunos primates presentaron hocicos más cortos y otros los tenían con curvaturas hacia la izquierda. De acuerdo con los investigadores, las condiciones de vida de los babuinos cautivos podrían haber sido mucho peores de lo que se ha descubierto en la investigación. Esto debido a que usualmente los huesos no suelen conservar registros sobre parásitos u otro tipo de dolencias. El profesor Wim Van Neer y principal autor del estudio señaló que es importante resaltar que los descubrimientos científicos no sugieren que estos primates estuvieran siendo abusados intencionalmente. Van Neer resalta que existe la probabilidad que los cuidadores de estos animales hicieran sus labores lo mejor posible con las herramientas que contaban en esa época. Van Neer comentó que “Los babuinos son buenos trepadores, por lo que probablemente se les mantenía en edificaciones o recintos con muros altos para evitar que escaparan. Debido a la falta de luz solar, desarrollaron los trastornos metabólicos que vemos, principalmente raquitismo. No hay señales de huesos rotos que sugieran que los animales sufrieran malos tratos físicos”.