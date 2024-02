Más de 1500 postulantes a Gobernador en todo el país

Este lunes fue remitido el listado de aspirantes a Gobernador Departamental de los 22 departamentos de Guatemala. Según se ha detallado más de 1 mil 500 personas se postularon a nivel nacional, siendo el departamento de Guatemala quien recibió más expedientes.

Son 215 postulantes en dicho departamento, entre los cuales destacan ex diputados al Congreso de la República, como por ejemplo; Lázaro Zamora, Jean Paul Briere, Edgar Batres, Manuel de Jesús Rivera. Además del ex titular de Segeplan Miguel Ángel Moir y el ex Gobernador Carlos Waldemar Barillas.

En tal sentido, a partir del 13 al 15 de febrero, la ciudadanía podrá presentar sus observaciones y objeciones de los Candidatos, ante el Ministerio de Gobernación, lo cual posteriormente será evaluado por el Consejo Departamental de Desarrollo.

Luego de la presentación de objeciones se abrirá un plazo para la recepción de pruebas de descargo y una vez que esto finalice, se deberá conformar una terna de aspirantes para que el Presidente de la República pueda elegir un perfil para Gobernador Departamental de cada departamento

Por: Bryan Choy