CC rechaza emitir nuevas órdenes de captura contra Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y Erika Aifan

La Corte de Constitucionalidad rechazó una apelación solicitada por el Ministerio Público con lo cual confirma que no se pueden girar nuevas ordenes de captura en contra de dos exfiscales y una juez dentro de un nuevo proceso que la Fiscalía de Asuntos Internos pretende abrir contra estos.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron una apelación solicitada por el Ministerio Público la cual pretendía revertir la decisión de no girar nuevas órdenes de captura contra la ex fiscal general Thelma Aldana, el ex jefe de FECI, Juan Francisco Sandoval y la exjuez Erika Aifan.

Según se indica en la resolución, una denuncia de un sindicado en el caso Fénix denunció a los exfuncionarios aduciendo anomalías en el proceso que se llevó en su contra y por lo tanto debían estos responder ante los tribunales del país, por lo que la Fiscalía de Asuntos Internos abrió un nuevo proceso, el cual fue designado al Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal.

Este caso, fue analizado por la juez A, quien decidió negar la petición de la fiscalía de girar órdenes de captura en contra de los 3, pues se advierte que hay una causa similar por el mismo caso ante el juez A del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, quien ya giró ordenes de captura por este proceso, por lo que ordenar nuevas aprehensiones incurriría en una doble persecución.

Aunque el ente investigador impugnó en todas las instancias la decisión de la juzgadora, en todas le fue negada.

Con la decisión de la Corte de Constitucionalidad, se confirma que ante el peligro de una doble persecución, no se pueden emitir nuevas ordenes de captura contra Aifan, Sandoval y Aldana por este caso de supuestas anomalías cometidas dentro del caso Fénix, pues ya hay otras ordenes vigentes.

Por Sergio Osegueda