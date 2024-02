Odysseus comparte extraordinarias imágenes de aterrizaje en la Luna

La misión Odysseus reveló nuevas y extraordinarias imágenes de la nave espacial en los momentos inmediatamente posteriores a su tensionante e histórico aterrizaje en la superficie de la Luna. Este es el primer vehículo de fabricación estadounidense que logra tal hazaña en 50 años.

Intuitive Machines, la empresa con sede en Houston que desarrolló el módulo de aterrizaje Odysseus, compartió las fotos en una rueda de prensa este miércoles. Durante el evento, funcionarios de la compañía y de la NASA ––que pagó por el vuelo de los instrumentos científicos de la misión–– confirmaron además que todos los dispositivos del Odysseus están transmitiendo datos. Por eso, declararon que la misión había sido un éxito a pesar de los importantes contratiempos durante el dramático descenso de la nave espacial a la superficie lunar.

Los controladores de la misión celebraron el éxito, y aplaudieron “el magnífico trabajo realizado por este robusto y afortunado módulo de aterrizaje durante todo el trayecto hasta la Luna”, declaró Steve Altemus, CEO de Intuitive Machines.

La nave seguía transmitiendo datos desde su lugar de descanso, cerca del polo sur de la Luna, este miércoles por la tarde.

This image illustrates Odysseus’ landing strut performing its primary task, absorbing first contact with the lunar surface to preserve mission integrity. Meanwhile, the lander’s liquid methane and liquid oxygen engine is still throttling, which provided stability. The Company… pic.twitter.com/mket4T59SH

Taken on February 27th, flight controllers commanded Odysseus to capture a new image using its narrow-field-of-view camera. Previous attempts to send photos from landing and the days following returned unusable imagery. After successfully transmitting the image to Earth, flight… pic.twitter.com/Qv0C3aSV9H

