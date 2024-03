Premios Oscar 2024: presentadores, a qué hora y cómo ver en vivo por TV e internet

La lista denominaciones a los Premios Oscar 2024, que se entregarán este domingo, está liderada por “Oppenheimer” de Christoper Nolan, que compite en 13 categorías.

Le sigue “Poor Things”, protagonizada por Emma Stone, con 11 nominaciones, mientras que el drama de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon” obtuvo 10 nominaciones.

¿Dónde se celebrarán los Oscar 2024 y quién conduce?

La 96ª ceremonia de los Oscar se celebrará este domingo 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles, Hollywood, en una gala que será conducida por el comediante Jimmy Kimmel y contará entre sus presentadores con Steven Spielberg, Sally Field, Jennifer Lawrence, Dwayne Johnson, Rita Moreno, Al Pacino, Zendaya y Michelle Pfeiffer.

Es la cuarta vez que Jimmy Kimmel oficia de anfitrión de los Oscar. Anteriormente lo hizo en 2017, 2018 y 2023.

¿Cómo se podrá ver la entrega de Premios Oscar?

Se podrá ver en vivo en Guatemala a través de la plataforma de streaming Max.

Los organizadores temen que el rating del evento sufra una caída tras la decisión de adelantar una hora la hora de inicio, a las 8 p.m. hora de Guatemala.

Estas serán las principales actuaciones

En cuanto a las presentaciones musicales, este año Ryan Gosling subirá al escenario a cantar la canción nominada “I’m Just Ken”, de la película “Barbie”. También actuarán Jon Batiste con “It Never Went Away” de la película “American Symphony”, Becky G con “The Fire Inside” de “Flamin’ Hot”, y Scott George and the Osage Singers interpretarán “Wahzhazhe (A Song For My People)” de “Killers of the Flower Moon”.

¿Qué seguir en esta noche de premios?

La ceremonia tendrá que deparar algunas sorpresas, ya que a esta altura algunas categorías están prácticamente decididas. Nolan tiene casi asegurado el premio al mejor director (sería su primer Oscar), mientras que Da’Vine Joy Randolph se ha llevado prácticamente todos los galardones a actriz secundaria por su papel de madre afligida en “The Holdovers”, de Alexander Payne. Lo mismo puede decirse del actor secundario Robert Downey Jr. por su papel de Lewis Stauss, la piedra en el zapato de Cillian Murphy en “Oppenheimer”.

Asimismo, “La zona de interés”, la película de Jonathan Glazer sobre el Holocausto que se labra su propio camino, parece ganadora indiscutible al mejor largometraje internacional: sería el primer triunfo del Reino Unido, por una película hablada en alemán y rodada en Polonia. La que habría sido su rival más directa, “Anatomía de una caída”, de Justine Triet, ganadora de la Palma de Oro, se quedó sin premio al no presentarla Francia a concurso. (La petición de una reforma en esta categoría suena más fuerte cada año que pasa).

Sandra Hüller, de “Anatomía”, se enfrenta a Emma Stone y Lily Gladstone en la que quizá sea la más indecisa de las grandes categorías, la de mejor actriz protagonista. Gladstone y Stone se repartieron los Globos de Oro, Stone ganó el BAFTA y Glastone el SAG, por lo que la contienda está muy reñida. Gladstone se convertiría en la primera persona identificada como indígena en ganar el premio, mientras que Stone se alzaría con su segundo título de mejor actriz a los 35 años.