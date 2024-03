Princesa de Gales Kate Middleton pide “disculpas” por la polémica foto y reconoce que la retocó

Kate Middleton, ha generado controversia al admitir haber retocado una fotografía familiar tomada por su esposo, el príncipe Guillermo. La imagen, difundida por el Palacio de Kensington, mostraba a Middleton junto a sus tres hijos, pero ha sido retirada de varios servicios gráficos internacionales debido a presuntas manipulaciones digitales.

La disculpa de Middleton llegó a través de un comunicado breve, donde expresó su arrepentimiento por cualquier confusión causada y deseó un feliz Día de la Madre a todos los que lo celebraron. La princesa reconoció haber realizado “pequeños retoques” en la foto original, tomada en su residencia en Windsor, pero aseguró que fue con la intención de experimentar con la edición fotográfica, como muchos fotógrafos aficionados.

“Como muchos fotógrafos aficionados, experimento ocasionalmente con la edición (de fotos)”, dijo Catalina a través de la cuenta de los príncipes de Gales en la red social X.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024