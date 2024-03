Nery Ramos señala que “rumores” llevaron a cancelar sesión de Jefes de Bloque

El Presidente del Congreso, Nery Ramos, aseguró que por rumores que escucharon sobre la oposición que no votaría a favor de la agenda de las sesiones plenaria, tomaron la decisión de no convocar a Jefes de Bloque durante la presente semana.

Luego que se diera a conocer la cancelación de la Sesión de Instancia de Jefes de Bloque y ante los fuertes señalamientos de la oposición del Congreso de la República, la Junta Directiva decidió pronunciarse al respecto sobre las razones por las cuales no sesionaron.

El Presidente del Organismo Legislativo, Nery Ramos, aseguró que escucharon rumores que la oposición no votaría a favor de la agenda de las sesiones plenarias, y por eso tomaron la decisión de no convocar a Jefes de Bloque, ya que no alcanzarían los votos, detalló.

De acuerdo al Presidente del Congreso, no es cosa del otro mundo, ni cabe causar sorpresa que no se realicen sesiones plenarias, ya que es una carga enorme, recordando que en años anteriores todas las Presidencias han dejado de sesionar, por lo que es algo normal, expresó, a pesar de lo que dicta la Ley Orgánica del Congreso.

De acuerdo a Nery Ramos, tampoco se debe al tema de la Junta Monetaria, ya que aseguró que quienes tengan los votos que lo hagan valer en el pleno, y que en la próxima sesión que se convoque se hará la elección hasta el final, expresó.

