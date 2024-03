Allanan residencias del rapero Sean “Diddy” Combs por caso de tráfico sexual

Autoridades de Estados Unidos allanan casas del rapero Sean “Diddy” Combs en Los Ángeles y Miami en una investigación por tráfico sexual.

Medios estadounidenses detallan que agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y otras dependencias realizan un operativo en residencias del cantante en un caso en curso sobre abuso y tráfico sexual.



“Hoy temprano, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York ejecutó acciones policiales como parte de una investigación en curso, con la asistencia de HSI Los Ángeles, HSI Miami y nuestros socios policiales locales”, dijeron las autoridades en un comunicado que difunde la cadena CBS. Las autoridades añadieron que darán más detalles en las próximas horas.

En diciembre también otra mujer lo acusó de violación en grupo cuando tenía 17 años, denuncia que se presentó en el tribunal de Nueva York. A este se le suma el caso de un productor musical que señaló a Combs de forzarlo a tener relaciones sexuales con prostitutas.

Según la cadena, en noviembre pasado dos mujeres señalaron al rapero de abuso sexual, luego que resolviera fuera de lo penal una demanda con la cantante Cassie sobre violación y abuso físico.

El abogado de Cassie, Douglas Wigdor, afirmó a CBS que espera que los allanamientos de este lunes sean el comienzo del proceso “que responsabilizará al señor Combs por su conducta depravada”.

