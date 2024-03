“La verdad es que todavía no lo he pensado”, dice Messi sobre su retiro

La edad, dicen, es sólo un número, un adagio que parece ser cierto para la estrella del fútbol Lionel Messi.

En una entrevista con el Big Time Podcast publicada el miércoles, Messi, de 36 años, reveló que no ve su edad como un factor importante para determinar cuándo terminar su carrera.

También dijo que no ha considerado cuándo podría finalizar sus días como jugador, durante los cuales ganó la Copa del Mundo con Argentina, 10 títulos de LaLiga y cuatro de la Liga de Campeones con el FC Barcelona y ocho premios Balón de Oro.

“La verdad es que todavía no lo he pensado”, dijo Messi, que cumplirá 37 años en junio. “Hoy trato de disfrutar el día a día, disfrutar cada momento sin pensar más en eso”.

“No tengo nada claro todavía más que seguir jugando, que es lo que me gustaría hacer por un tiempo más. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino hacia aquello que me llena de alegría y disfruto y será un nuevo rol”, agregó el capitán argentino.

Hoy en día, no es inusual que los atletas continúen sus carreras hasta casi los 40 años y más, como el viejo rival de Messi, Cristiano Ronaldo, que todavía juega y marca muchos goles para Portugal y el club Al-Nassr de Arabia Saudita a la edad de 39 años.

Messi se unió al Inter Miami de la MLS el año pasado y ganó la Leagues Cup (el primer título en la historia de su nuevo club) en agosto. Actualmente el equipo ocupa el segundo lugar en la clasificación de la Conferencia Este después de haber jugado seis partidos esta temporada.

Cuando se le preguntó qué influirá en su decisión de retirarse, Messi dijo: “El momento en que no estoy al nivel para cumplir, que no lo estoy disfrutando, que no estoy ayudando a mis compañeros”.

“Como dije antes, soy muy autocrítico conmigo mismo. Sé cuándo estoy bien o cuando estoy mal, cuándo juego bien o cuando juego mal, y cuando sienta ese momento de dar ese paso, lo haré sin pensar en mi edad.

“Si me siento bien, siempre seguiré intentando competir porque es lo que me gusta y lo que sé hacer”.

Messi se perdió los recientes amistosos de Argentina contra El Salvador y Costa Rica debido a una lesión en el tendón de la corva. Se desconoce si participará en el próximo partido de la MLS del Inter Miami contra New York City el sábado.