Borussia Dortmund elimina al PSG y regresa a una final de Champions tras 11 años

El Borussia Dortmund derrotó a domicilio 0-1 al PSG para sellar su pase a la gran final de la Champions League en Londres el próximo 1 de junio. El marcador global de la serie fue de 2-0.

Pese a que PSG salió con ansias para obtener el empate, el Dortmund tuvo la más clara con un remate de Adeyemi a los 40 minutos que fue bien detenido por Donnarumma.

Los parisinos apostaban a las arremetidas de Dembélé quien no tuvo claridad a la hora de desbordar. A los dirigidos por Luis Enrique les faltó la aparición de Vitinha y de Mbappé que estuvo más de asistidor pero no en el área para el remate final. Por su lado el “Mosquito” tuvo su mejor momento durante el segundo tiempo y fue el único que intentó de todas formas.

El PSG tuvo la más clara del partido solo apenas empezando el segundo tiempo, cuando a los 47 minutos, Zaire-Emery quien remató hacia el paral luego de un pase de Gonçalo Ramos.

Los parisinos no hallaban la ruta y vino el balde de agua fría por parte del equipo alemán, que en un tiro de esquina encontró a Hummels con un remate de cabeza a los 50 minutos.

Otra vez, Donnarumma dejando dudas sobre los postes en una jugada del Dortmund que se resolvió con facilidad.

El 2-0 global dejaba abierto el pase al Dortmund para una final desde la perdida ante su archirrival Bayern Múnich el 25 de mayo del 2013.

Pero aún faltaba tiempo, y a los 60 minutos Nuno Mendes estremeció el palo izquierdo de Gregor Kobel. El cuadro francés buscaba con ansia el descuento en la serie por lo que Luis Enrique ingresó a Barcola y Marco Asensio.

Los mejores momentos del PSG llegaron en los últimos minutos con Mbappé y Vitinha quienes estrellaron sus remates en el marco de Kobel.

El club alemán podrá tener la chance en Wembley de obtener su segunda Liga de Campeones de Europa, luego de la ganada en 1996. Siendo además en ese año, el primer equipo germano en ganar el trofeo europeo bajo el nuevo formato.

Real Madrid y Bayern definen este miércoles al otro finalista para Londres. El empate a dos mantiene la serie muy abierta.

