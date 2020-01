Así se veía Betty White de joven ¡Hoy cumple 98 años!

La querida estrella de televisión Betty White parece tener una patente sobre la longevidad. White ha estado en el negocio del entretenimiento por casi 80 años. Es el récord mundial a la carrera más larga en la televisión de una actriz. Echa aquí un vistazo a la vida y carrera de la actriz ganadora del premio Emmy que ha protagonizado comedias tan populares como «The Mary Tyler Moore Show» y «The Golden Girls».

White nació en el suburbio Oak Park de Chicago, Illinois, en 1922. La joven actriz, aquí en 1956, tuvo papeles en programas de radio populares como «This Is Your FBI» y «The Great Gildersleeve» antes de obtener su primer papel televisivo como coanfitriona de «Hollywood on Television» en 1949.

White participó en el desfile de Navidad en Los Ángeles en 1955.

White y el actor Eddie Albert, en el centro, presentan una transmisión de «Hollywood on Television», un programa de entrevistas diarias en vivo en Los Ángeles en 1952.

La actriz protagonizó las comedias «Life With Elizabeth» y «Date With the Angels» en los años 50. Esta foto de 1957 es de la promoción de este último programa.

La estrella hizo un amigo en una excursión al zoológico de Detroit en 1957.

A una edad cuando la mayoría de las carreras de actuación comienzan a terminar, White encontró un éxito aún mayor como Sue Ann Nivens, la mujer hambrienta de hombres «Happy Homemaker» en «The Mary Tyler Moore Show» en la década de 1970. Ella fue el complemento perfecto para la estrella Mary Tyler Moore, a la izquierda, ganando dos premios Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie de comedia.

White rechazó el papel de Blanche Devereaux para interpretar a la dulce y un poco tonta Rose Nyland en la larga serie «The Golden Girls», que también protagonizó Rue McClanahan, primera a la izquierda, Estelle Getty y Bea Arthur. White ganó el Emmy a la mejor actriz en una serie de comedia en 1986 y fue nominada otras seis veces, a menudo perdiendo con sus compañeras de reparto.

Las nuevas generaciones descubrieron a White en 2009 cuando hizo su regreso a la pantalla en la película de 2009 «La propuesta». Vale la pena ver su química con Sandra Bullock en la pantalla.

La actriz ganó el premio al Logro de la Vida en los Screen Actors Guild Awards en enero de 2010. «Soy la vieja más afortunada», le dijo a Brooke Baldwin de CNN en 2017. «Todavía puedo conseguir un trabajo, a esta edad. Iré a mi tumba diciendo: ‘¿Puedo entrar y leer esto para mañana?'».

*Con información de CNN

Comentarios

comentarios