Ex diputado Julio López Villatoro se presenta ante juzgado por caso Financiamiento UNE

El ex diputado Julio López Villatoro finalmente se presentó ante el juzgado de mayor riesgo A después de permanecer 3 años prófugo de la justicia para así solventar su situación dentro del caso Financiamiento UNE.

Tras permanecer prófugo de la justicia cerca de 3 años, finalmente el ex diputado Julio López Villatoro, hermano de Roberto López Villatoro conocido como «el Rey del Tenis», decidió entregarse a la justicia y enfrentar los procesos por los cuales es requerido.

Pese a que este se entregó por su voluntad y debido a que seguían vigentes las dos ordenes de captura en su contra, estas fueron ejecutadas por la policía nacional civil previo a que ingresara al juzgado de mayor riesgo A, donde fue citado para enfrentar audiencia por el caso Financiamiento UNE.

Luego de realizar los trámites de rigor, López fue puesto a disposición de la juez Claudette Dominguez, donde finalmente el Ministerio Público le imputó los delitos por los cuales era requerido.

Aunque se le dio la oportunidad de rendir declaración ante los señalamientos, este prefirió abstenerse de declarar, por lo que el ministerio público solicitó que sea ligado a proceso penal por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.

No obstante, dada la ultima resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad que benefició a Mario Leal Pivaral y Rodrigo Leal Castillo, la defensa de López Villatoro aseguro que el delito de financiamiento electoral no registrado no se le puede aplicar a su defendido, por lo que pidió que tal delito no se tome en cuenta.

De momento la juez aplazó la audiencia y dio un plazo de 9 días para el Ministerio Público se pronuncie al respecto.