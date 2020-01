La legisladora británica Layla Moran revela que es pansexual

Una legisladora británica ha revelado que es pansexual y que tiene una relación con una mujer.

«Hace unos seis meses comencé una relación con una mujer, y eso fue bastante sorprendente, porque antes solo había tenido novios», dijo Layla Moran, miembro del Parlamento de los opositores demócratas liberales, al sitio web PinkNews LGBT.

Alguien que es pansexual se siente atraído por personas de cualquier género. Según Stonewall, la principal organización benéfica LGBT de Gran Bretaña, el término «pan» se refiere a «una persona cuya atracción romántica y / o sexual hacia los demás no está limitada por el sexo o el género».

La diputada de Oxford West y Abingdon, quien es la portavoz de su partido en educación y cultura, dijo a PinkNews: «Estamos en una relación realmente comprometida, amorosa y de apoyo, y creo que ahora es el momento de hablar de eso, porque como diputada, paso mucho tiempo defendiendo a nuestra comunidad y hablando de nuestra comunidad. Quiero que la gente sepa que yo también soy parte de nuestra comunidad», dijo.

«2020 es una nueva década y un nuevo camino en mi viaje. El año pasado me enamoré de una mujer maravillosa. Algo que nunca antes había considerado. Ahora estoy feliz #Pansexual #OutAndProud», publicó Moran en Twitter en Jueves.

2020 is a new decade and a new path in my journey. Last year I fell in love with a wonderful woman. Something I’d never even considered before. Now I am just happy #Pansexual #OutAndProud pic.twitter.com/jdfz87Hdkx

Según la organización benéfica LGBT Foundation, Moran es el primer parlamentario abiertamente pansexual.

«Gracias por compartir esto con el mundo Layla», dijo la fundación en Twitter. «La visibilidad es crucial para crear una sociedad más justa y equitativa. Su decisión de salir inspirará y dará coraje a muchos», agregó.

Cuando se le pidió que explicara la pansexualidad a alguien que podría no estar familiarizado con ella, Moran le dijo a PinkNews: «La pansexualidad, para mí, significa que no importa las atribuciones físicas de la persona de la que te enamoras, se trata de la persona misma».

.@LaylaMoran becomes the first openly pansexual MP 💓💛💙

Thank you for sharing this with the world Layla. Visibility is crucial in creating a fairer and more equal society. Your decision to come out will inspire and give courage to many. https://t.co/nnPbowegkb

— LGBT Foundation (@LGBTfdn) January 3, 2020