Los jueces y magistrados conocidos, que buscan un puesto en Cortes

Son 347 jueces y magistrados los que buscan llegar a un puesto en las cortes de apelación y corte suprema de justicia, dentro de los cuales al menos 60 de estos se han caracterizado por ya tener una participación de renombre en el organismo judicial.

Con más de 3 meses de atraso, desde el momento en el que se supone tendrían que haber tomado posesión de sus nuevos cargos, se espera que en las próximas semanas las comisiones de postulación, formen las nóminas de candidatos de aquellos que aspiran a llegar como magistrados de Cortes de Apelación o bien de la Corte Suprema de Justicia.

Muchos de estos candidatos, son magistrados que ya han ejercido al cargo o bien jueces que buscan ascender dentro de su carrera judicial, otros son abogados que aspiran a un puesto dentro del organismo judicial.

Según los datos de las comisiones de postulación, solo para cortes de apelación son mil 37 los candidatos que optan a cargo mientras que para Corte Suprema de Justicia son cerca de 350.

De estos, de acuerdo a lo recabado por el Consejo de la Carrera Judicial son 347 jueces y magistrados los que quieren optar a ser candidatos para el siguiente periodo que finaliza en 2024.

Entre los jueces que buscan ascender, hay por lo menos 24 de estos que son conocidos por haber llevado casos de alto impacto, como Miguel Ángel Gálvez, Erika Aifan, Eva Recinos y Silvia de León, los cuatro jueces titulares de los juzgados de mayor riesgo donde se conocen la mayoría de casos de corrupción u otros de alta importancia para la sociedad guatemalteca.

Existen otros jueces como el caso de Judith Secaida que ha conocido casos como el del bono militar, maskana, el supuesto acto de racismo contra la ex gobernadora de Alta Verapaz, entre otros.

La juez de extinción de dominio Rosa María López, quien ha autorizado que muchas pertenecías de ex funcionarios o narcotraficantes pasen a manos del estado de Guatemala.

Los jueces Pedro Laynez, conocido por el caso hogar seguro; Mynor Moto con los casos Rosenberg, FECI, entre otros; Carlos Guerra, actual presidente del Consejo de la Carrera Judicial y muchos otros.

Pero también hay magistrados que buscan repetir un periodo màs como el caso de Anabella Cardona y Mynor Oxóm, integrantes de la Sala primera de Mayor Riesgo, Beyla Estrada, Jaime Gonzalez y Sonia de la Paz, integrantes de la Sala Tercera De Apelaciones; Noe Ventura Loyo y Henry Elías, integrantes de la Sala de Apelaciones de Femicidio, así como la mayoría de magistrados de salas de apelación que buscan repetir o bien llegar a la Corte Surpema de Justicia.

Y dentro de este grupo que aspira a dirigir una vez más el Organismo Judicial de los magistrados actuales solamente 4 se han postulado para reelección siendo estos Vitalina Orellana, José Pineda Barales, Felipe Baquiax y Nery Medina.

Fuera del organismo judicial existen otras personas que también quieren un puesto como magistrados, tal es el caso de Jeanpierre Mota, conocido por un programa de televisión y que ha buscado ser también alcalde y diputado pero no ha quedado electo; Liseth Gramajo, quien fungió como abogada de los familiares de presidente Jimmy Morales durante el juicio por el caso Botín Registro de la Propiedad; Siomara Sosa, ex fiscal de la FECI; Oscar Sagastume, actual supervisor general del Tribunal Supremo Electoral; Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial; Tamara de León, juez de femicidio que denuncio a la ex fiscal Thelma Aldana de supuestas presiones en su contra, Jackeline España, ex magistrada que en 2009 fue electa magistrada pero por señalamientos en su contra fue retirada del cargo, entre otros.

Las comisiones de postulación, después del 9 de febrero, 20 días para entregar las nóminas de candidatos al Congreso de la República para que estos elijan a los nuevos magistrados del Organismo Judicial.

