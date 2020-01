Reconocen culpa en construcción de carretera ilegal para diputada

Varios de los 10 implicados en el caso de una supuesta aldea fantasma en el que se vincula a la diputada Delia Bac buscan declararse culpables de construir una carretera hasta el spa de la legisladora y solicitaron un procedimiento abreviado.

Diez personas están implicadas en el caso de la construcción de una carretera que va a la inexistente aldea El Paxtal en Sumpango, Sacatepéquez, a instancias de la diputada Delia Bac y varias de ellas buscan declararse culpables por medio de un procedimiento abreviado.

Según la fiscalía especial contra la impunidad, el ex alcalde de Sumpango, Santos Cubur, el ex gobernador departamental Marvin Barrios y la ex corporación municipal presentaron una solicitud para acceder a un procedimiento abreviado, aceptar su culpabilidad y ser condenados sin necesidad de enfrentar juicio.

Dicha solicitud se planteará en los próximos días ante el juzgado de primera instancia de Sacatepéquez donde se conoce el proceso, y el juez debe decidir si acepta o no la misma.

En este caso la Corte Suprema de Justicia decidió no retirarle la inmunidad a Bac, sin embargo el Ministerio Público apeló la decisión, aunque al no ser reelecta para un nuevo periodo legislativo, después del 14 de enero perderá automáticamente su inmunidad.

Comentarios

comentarios