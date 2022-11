Príncipe anuncia lujoso premio para jugadores de Arabia Saudita por victoria ante Argentina

Los jugadores de Arabia Saudita recibirán un jugoso premio por su histórica victoria ante Argentina en Qatar.

Los árabes dieron una gesta para el recuerdo al derrotar 2-1 a los aún favoritos para llevarse el Mundial, el pasado martes 22.

Las “águilas verdes” como se le conocen, siguen dando de qué hablar y ahora se conoce que recibirán un regalo por parte del Príncipe de Arabia Saudita.

Thank you for supporting us today, we want a full Lusail Stadium on Wednesday! We’re not finished yet! 🇸🇦 pic.twitter.com/evDyJXb0LX

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) November 26, 2022