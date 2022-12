¡Mejor sin Cristiano! Portugal golea a Suiza y pasa a cuartos de final

Con Cristiano Ronaldo en la banca durante casi todo el partido, Portugal derrotó 6-1 a Suiza para clasificar a cuartos de final fase en la cual se enfrentará a Marruecos.

La figura de los lusos fue el delantero del Benfica, Gonçalo Ramos, de solo 21 años, quien anotó un hat-trick para darle la razón a Fernando Santos por ser titular en lugar de Cristiano.

Ronaldo fue al banco por decisión del técnico Santos a quien no le habría gustado el enojo del astro al ser sustituido contra Corea del Sur.

It's his world, we just live in it 🤪🌍 @Goncalo88Ramos #VesteABandeira #WearTheFlag #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZtzHBoOV7z

— Portugal (@selecaoportugal) December 6, 2022