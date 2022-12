Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti piden ser absueltos en caso “La Línea”

Los ex gobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti se dirigieron por última vez al tribunal de mayor riesgo B, mientras las juzgadoras han dictado ya una fecha para la sentencia del caso La Línea.



Así ha concluido 11 meses de debate oral y público en contra de 29 acusados dentro del caso la Línea, luego de que el Tribunal de Mayor Riesgo B escuchara la última palabra de los últimos 6 implicados, entre estos, los ex gobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.



Pérez afirmó ser inocente y aseguro haberse quedado en el país para enfrentar el proceso y no provocar otro tipo de situaciones.



Por su parte, la ex vicepresidenta afirmó que fue ella quien pidió movilizar personas, pero finamente decidió enfrentarse a la justicia.



Finalmente todos pidieron una absolución a su favor.



Ahora queda únicamente una audiencia más prevista para el próximo 7 de diciembre a las 11 de la mañana, en la cual el Tribunal de Mayor Riesgo B, dictará sentencia y decidirá si los 29 acusados son culpables o inocentes de defraudación tributaria.



Por Sergio Osegueda



Continue Reading