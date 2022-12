TSE acepta apelación de Roberto Arzú y retira sanción para próximas elecciones

El TSE aceptó el recurso de apelación de Roberto Arzú, por lo que podrá ser inscrito en las próximas elecciones, aquí le explicamos el motivo del porque lo aceptaron.



El pasado 28 de octubre, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, resolvió que Roberto Arzú no podría participar como candidato en las Elecciones de 2023 por presunta campaña anticipada.



Ante esta resolución, Arzú presentó un recurso de apelación ante el Pleno de Magistrados del TSE para que pudiera ser inscrito y participar en los próximos comicios.



Ante ello, los magistrados del TSE resolvieron otorgar el recurso de apelación y ordenó al Registro de Ciudadanos renovar la resolución anterior para que Arzú pueda solicitar su inscripción como candidato a partir del 21 de enero de 2023.



Dentro de la resolución se lee textual:

“TSE advierte que el Director General del Registro de Ciudadanos en resolución dispuso la no inscripción de Roberto Arzú García Granados a cargo de elección popular en el evento electoral, arrogándose facultades que la ley no le otorga”.



Además hicieron ver que el ente rector es el TSE para determinar la comisión o no de un acto constitutivo de propaganda electoral.



Hasta el momento se desconoce la situación de Neto Bran quien también fue sancionado por campaña anticipada.

Por Marcos Cahuex