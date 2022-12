Fuerzas de seguridad realizan patrullajes aéreos en la víspera del final de 2022

Fuerzas de seguridad realizan patrullajes aéreos este jueves en la ciudad capital y otros sectores del país, como parte del “Plan Operativo 39-2022 Seguridad en Fiestas Navideñas y Fin de Año” del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Los patrullajes de reconocimiento aéreo con los helicópteros de la Unidad Aérea del Mingob se emplearon en apoyo a las unidades terrestres que incursionan en zonas de mayor incidencia criminal y áreas de difícil acceso, según el comunicado.

En el reporte de prensa, se reitera a la población a denunciar ante cualquier hecho delictivo.

La @PNCdeGuatemala continúa los patrullajes aéreos con helicópteros de #UNAGOB en el Puerto de San José, Escuintla, Amatitlán y Guatemala, con el fin de brindar seguridad y resguardar el patrimonio de las personas. pic.twitter.com/AP9m7pwDvS — MinGob (@mingobguate) December 30, 2022

Los patrullajes aéreos y terrestres son supervisados por altos mandos de la institución policial, con la finalidad de garantizar la protección de la vida y bienes de las personas, explica el Mingob.

Los patrullaje aéreos también se realizan en el puerto San José y otros sectores del departamento de Escuintla en apoyo a las acciones de seguridad que realizan las comisarías y unidades especializadas de la PNC para #ProtegerYServir a los ciudadanos. pic.twitter.com/U7uvwFwfPg — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 30, 2022

A decir de las redes sociales de la Policía Nacional Civil (PNC), los operativos aéreos permitieron la captura de un presunto asaltante en la zona 11.

Esta captura se realizó durante el monitoreo y supervisión aéreo que se realizan con el apoyo de helicópteros del Ministerio de Gobernación cuando sobrevolaban el área. las acciones de seguridad continúan, denuncie a los delincuentes llame al 110 o #DenunciaAnonima1561 pic.twitter.com/aDtRCuGtJg — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 30, 2022

Los operativos son integrados por agentes de Comisarías y Unidades Especializadas de la PNC con el objetivo de prevenir hechos ilícitos y garantizar la seguridad de la población, según un comunicado de prensa.

Las acciones también incluyen puestos de registro y control vehicular en puntos estratégicos del país, para verificar que los conductores no tengan pendiente órdenes de captura o que los automotores no tengan reporte de robo, además de que no trasladen drogas, armas de fuego o municiones.