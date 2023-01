Recusación detiene comienzo de juicio por supuesto genocidio de población Ixil

Una recusación evito que este día iniciara el juicio en contra de dos militares retirados señalados de actos de genocidio durante el gobierno de Romeo Lucas García contra la comunidad Ixil.



El Tribunal de Mayor Riesgo A se disponía este lunes a iniciar el juicio en contra de los militares retirados Benedicto Lucas y Manuel Callejas para determinar si son culpables o inocentes de una supuesta participación en actos de genocidio cometidos en contra de la población Ixil de Quiché, durante del gobierno de Romeo Lucas García en 1981.



Sin embargo una recusación impidió que la audiencia se llevara a cabo.

En este caso, el Ministerio Público recusó a la juez Andrea Julieta Lobos Luna, ya que aseguran que esta es familiar de una persona que ya estuvo sindicada dentro de este caso, situación por la cual estaría comprometida su imparcialidad.



Por su parte la defensa aseguro que no habían razones para que la juez no conozca el caso por lo que pidió el rechazo de la recusación.



Ante esta situación, la juez integrante del Tribunal de Mayor Riesgo A, rechazó la recusación en su contra, no obstante debe ser la sala de apelaciones correspondiente la que debe decidir si Lobos es apta o no para continuar con el debate.



Hasta que dicha recusación no se resuelva, el juicio no podrá ser re agendado.



Por Sergio Osegueda