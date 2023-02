Defensa alega captura ilegal de señalado de destruir monumento

La defensa de Rudy Amílcar López Pablo asegura que la detención de este por los daños al monumento del ex presidente José María Reyna Barrios, fue ilegal pues habría sido ordenada por el alcalde capitalino y no por las autoridades competentes.



Durante la continuación del juicio en contra de Rudy Amílcar López Pablo a quien se le señala de ser uno de los responsables de la destrucción del monumento del ex presidente José María Reyna Barrios durante la protesta del 12 de octubre del año pasado en la avenida Reforma, la defensa de este sostiene que la detención de su patrocinado es ilegal, pues la misma no fue ejecutada por ordenes de las autoridades competentes sino por orden del alcalde capitalino Ricardo Quiñonez, por lo que presentaron un video del momento de la detención para aseverar este extremo.



Así también la defensa argumento que la destrucción de monumentos también es una forma de protesta.



De momento se espera que para la próxima audiencia señalada para el 15 de febrero el Ministerio Público presente sus conclusiones para solicitar un pena en contra de López mientras que la defensa solicitará la absolución de su defendido.



Por Sergio Osegueda

