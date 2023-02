Cambian al juez designado para el Caso MultiCausa

La Sala Cuarta de Apelaciones decidió cambiar al juez que conoce el caso que se lleva en contra de la ex fiscal Xiomara Sosa y la ex mandataria de la desaparecida CICIG, Leyli Santizo, por considerar que es lo mejor para el proceso.

Los magistrados de la sala Cuarta de Apelaciones decidieron no aceptar las recusaciones que tanto la defensa de las ex fiscales Xiomara Sosa y Leyli Santizo así como la Fundación Contra el Terrorismo.

Las acciones fueron interpuestas en contra del juez A del Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Geisler Pérez, al considerar que no existe motivo o razón que haga dudar de su imparcialidad.



Sin embargo dado a que existe un alegato de ambas partes, los magistrados decidieron que por sanidad procesal, es mejor cambiar el caso de juzgador, por tal razón ahora el caso donde se procesa a las ex fiscales debe pasar a manos del juez A del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia penal, Mario Rodrigo Maldonado, mismo juez que conoce el caso Acuerdos Fraudulentos.



En este caso, el Ministerio Público acusa a las ex fiscales de haber solicitado de forma anómala la unión de diferentes carpetas judiciales en el juzgado de mayor riesgo D, caso que hasta el momento espera que se lleve a cabo la audiencia de primera declaración para determinar si estas deben o no enfrentar juicio.

Redacción: Sergio Osegueda