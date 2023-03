Banda condenada por muerte de ex presidente del OJ enfrenta otro proceso

Integrantes de la banda que fue condenada por dar muerte al ex presidente del Organismo Judicial y a una Química Bióloga ahora enfrentan otro proceso por otras dos muertes que supuestamente ejecutaron bajo la misma modalidad.



9 integrantes de una banda que hace 2 años fueron condenados por la muerte del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra y hace un año por la muerte de la química bióloga, Glayds Rodríguez, ahora enfrentan un nuevo proceso penal por otras dos muertes que según el ministerio público se ejecutaron de la misma manera.



En este nuevo proceso, los integrantes de la banda esperan conocer del juzgado segundo pluripersonal de primera instancia penal si deben o no enfrentar juicio por otras dos muertes ejecutadas de la misma manera como se realizó la de Sierra y la de Rodríguez.



De acuerdo a la acusación del Ministerio Publico, estos dieron seguimientos a sus víctimas después de que estas retiraran una determinada cantidad de dinero de agencias bancarias.

La primera víctima de una agencia en la zona 1 capitalina y la segunda en la zona 19. En ambos casos, las víctimas fueron asesinadas con la finalidad de robarles el dinero que habían retirado.



Se espera que este jueves la defensa presente sus argumentos y posteriormente se conozcan la decisión del juez sobre si deben o no enfrentar juicio.



Por Sergio Osegueda