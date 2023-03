FECI señala a Edmond Mulet de posible campaña anticipada

El jefe de la FECI llegó al TSE para presentar un informe a los magistrados de campaña anticipada por parte del binomio presidencial del partido político CABAL.

El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad acudió ante el Tribunal Supremo Electoral a denunciar al presidenciable de Cabal, Edmond Mulet, por supuesta campaña electoral anticipada, con lo cual busca que su candidatura sea revocada.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, presentó ante el TSE un documento oficial en el cual se detalla que Mulet habría incurrido en campaña anticipada, con lo que buscaba posicionar al partido político que lo promueve y también su imagen.

Además indicó que Mulet habría violentado los artículos 196 y 219 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, efectuando acciones que no están vigentes en fase electoral que se desarrolla en estos momentos, consistente en únicamente invitar a los ciudadanos a afiliarse a las diferentes opciones políticas.

Ante lo presentado por el jefe de la FECI, el partido político CABAL por medio de un comunicado señalo que las acciones que está llevando a cabo la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público no tienen fundamento legal.

El partido aseguró y leemos textual parte de su comunicado:

“…está convencido que las acciones del Ministerio Público no prosperarán, como la solicitud que la FECI realizó este día, la cual excede a sus funciones, pues su labor no es presentar denuncias relacionadas con aspectos electorales, además no es un tema penal.”

Por último mencionaron que el equipo de abogados del movimiento estudia cada caso y plantea las soluciones legales.

Por Marcos Cahuex