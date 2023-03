Analizarán si es viable realizar campaña electoral sin credenciales de candidato

En pleno de magistrados del TSE se conocerá si se podrá realizar campaña electoral sin tener la credencial de inscripción, esto luego de varias discrepancias entre fiscales y autoridades del TSE.



Durante la reunión de magistrados del Tribunal Supremo Electoral con Fiscales de los partidos Políticos se discutió sobre el inicio de la campaña electoral, ya que tenían ciertas dudas sobre la entrega de credenciales ya que dicho documento los hacen ser inscritos formalmente para la contienda electoral.



Según los magistrados del TSE los candidatos que ya tengan dicho documento podrán iniciar la campaña electoral, de lo contrario se deberán de abstenerse a realizar dichas actividades.



Sin embargo, el Registrador de Ciudadanos explicó que en el artículo 219 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que las personas que no están inscritas podrán realizar la campaña electoral, pero señaló que la Inspectoría del TSE podría abrir expedientes.



Por su parte, el magistrado titular Mynor Franco mencionó que hasta el momento las personas que no han sido inscritos no podrán realizar campaña pero podrá variar dicha decisión ya que lo conocerán en el pleno de magistrados, aunque no especificó qué fecha.



El lunes 27 de marzo a las cero horas los partidos políticos podrán iniciar la campaña electoral hasta el 23 de junio 48 horas antes de las elecciones generales del 2023.

Por Marcos Cahuex