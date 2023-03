Alfonso Portillo se promociona como candidato sin estar inscrito

El Magistrado Ranulfo Rojas se refirió a la propaganda electoral en donde sale Alfonso Portillo que hasta la fecha no ha sido inscrito.



En horas de la madrugada del 27 de marzo, varios partidos políticos iniciaron a instalar pancartas y vallas en diferentes puntos de la ciudad de Guatemala, esto luego de que iniciara la segunda fase electoral.



Pero hay candidatos que aún sin ser inscritos o de recibir credenciales iniciaron a promocionarse, tal es el caso de Alfonso Portillo quien buscaba un curul en el Congreso de la República con el partido VIVA, pero que su inscripción fue rechazada por el Registro de Ciudadanos.



Los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral fueron enfáticos en decir que las personas que no tengan la credencial no podrán realizar la campaña electoral.



Ante este hecho que fue documentando, el Magistrado del TSE Ranulfo Rojas explicó que el candidato, en este caso Alfonso Portillo, debe de saber que su candidatura no fue inscrita y que debe de esperar la resolución del recurso de nulidad que presentó el partido VIVA.



El Registro de Ciudadanos no aceptó la inscripción de Alfonso Portillo por no cumplir con los requisitos de idoneidad, capacidad y honradez que establece el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala.



Portillo fue condenado a casi seis años de prisión en Estados Unidos, posterior a su extradición a aquella nación en 2013, sindicado de lavado de dinero, luego de haber recibido US$2.5 millones por parte de Taiwán a cambio del reconocimiento diplomático.



Por Marcos Cahuex

