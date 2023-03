MP pide retirar inmunidad a diputado Sergio Arana por supuesta violación

El ministerio Público ha presentado una solicitud de antejuicio en contra del segundo vicepresidente del congreso, Sergio Arana Roca, para que pueda ser investigado por supuesta violación y violencia contra la mujer.



Por medio de la Fiscalía de la Mujer, el Ministerio Público ha solicitado se retire el derecho de antejuicio al segundo vicepresidente del congreso Sergio Arana, tras existir una denuncia por violación y violencia contra la mujer en su contra.



Según se indica por el ente investigador, se señala un posible acto de violencia en su manifestación psicológica en el ámbito privado además de la violación, no obstante no se dan por menores del caso.



A criterio del Ministerio Público, existen los suficientes elementos para iniciar la investigación por lo que se hace necesario solicitar el retiro de la inmunidad del diputado del partido VAMOS, para que puedan hacerse las diligencias del caso y determinar si procede una acción penal en su contra.



Al momento el parlamentario aún no se ha pronunciado por la denuncia en su contra.

Por Sergio Osegueda