TSE amonesta a partidos Nosotros y FCN-Nación por campaña que riñe con la moral

Por propaganda que riñe contra la moral y la dignidad de las mujeres, el TSE ha amonestado a las agrupaciones NOSOTROS y FCN-NACIÓN, conozcamos los detalles.



Los partidos políticos NOSOTROS y FCN-NACIÓN fueron amonestados por el Tribunal Supremo Electoral, esto debido a que sus propagandas riñe contra la moral y la dignidad de las mujeres, señaló el TSE.



Y es que, en las pancartas de FCN-NACIÓN se observa la fotografía de Samuel Morales candidatos a la presidencia junto con el lema “Dos mujeres, un camino” y con colores verde y celeste, por lo que el criterio del TSE para amonestarlos es que consideran que riñe contra la moral y la dignidad de las mujeres.



Por otro lado, la agrupación política NOSOTROS fueron amonestados públicamente ya que en su propaganda se detalla la fotografía de Rudy Guzmán con el lema “A huevos y sin pajas”. En este caso el TSE lo señala de propaganda que reprende contra la moral.



Según los magistrados del TSE, la campaña de FCN-Nación denigra la dignidad de la mujer, mientras que la de Nosotros mantiene una expresión peyorativa.



Se buscó la postura de la agrupación NOSOTROS a través de su fiscal, sin embargo, se limitó a responder que no estarían pronunciándose al respecto.



Por su parte, el Fiscal de FCN-NACIÓN defiendo la campaña asegurando que no están denigrando a ninguna mujer, pero que estarán reuniéndose con los candidatos para ver qué soluciones se harán ya que hasta este momento no tenía conocimiento de dicha amonestación.



Ahora los partidos políticos deberán retirar esta propaganda y abstenerse de seguir utilizando, de lo contrario podrían recibir otra sanción.

Por Marcos Cahuex