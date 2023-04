Dan trámite a la solicitud de amparo promovida por Juan Ramón Lau

La Corte Suprema de Justicia ha dado trámite a la solicitud de amparo promovida por el ex diputado Juan Ramón Lau con el cual pretende que se le revoque la inscripción a Neto Bran como candidato a la alcaldía de Mixco.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron trámite a la solicitud de amparo solicitada por el ex diputado Juan Ramón Lau con el cual solicita que se ordene al Tribunal Supremo Electoral revisar la denuncias existentes en contra del actual alcalde de Mixco, Neto Bran y de proceder que se le revoque la inscripción para participar en las próximas elección donde también Lau busca la silla edil de ese mismo municipio.

Según se ha dado a conocer, la Corte requirió un informe circunstanciado al Tribunal Supremo Electoral para que explique que clase de revisiones se hicieron sobre las denuncias de campaña anticipada y otros elementos señalados por Lau, para lo cual el Tribunal tiene un plazo de 48 horas para la entrega de dicho informe.



Se espera que el escrito sea dado en las próximas horas a modo que en la próxima sesión del pleno, la Corte decida si se le otorga o no un amparo provisional a Lau y determinar si existe o no alguna orden al Tribunal Supremo Electoral.



En este caso, el ex diputado ha interpuesto dos amparos con la finalidad de que se revisen los procesos contra Bran y de ser necesario solicitar al tribunal que revoque la inscripción por considerar que no cumple con los requisitos de idoneidad para ser candidato, por la cantidad de antejuicios existentes en su contra.

Redacción: Sergio Osegueda