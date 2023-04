Juzgado ordena ampliar investigación sobre Q760 mil hallados en vehículo en 2020

El juzgado de extinción de domino ordenó ampliar la investigación sobre el origen de por lo menos 700 mil quetzales fueron encontrados en un vehículo durante un operativo realizado en enero de 2020.



La defensa de Alex Fernando Mansilla del Águila solicitó al Juzgado de Extinción de Dominio que se procediera a la devolución de un total de 760 mil quetzales los cuales fueron secuestrados en enero de 2020, tras haber sido encontrados en un operativo realizado en San Marcos.



Según la defensa, el dinero era producto de una jornada de trabajo realizada en dicho departamento y dado a que no había sistema bancario por la hora en la que retornaban a Quetzaltenango, estos llevaban el dinero en efectivo consigo.



Esta versión fue secundada por el Ministerio Público pues aseguró que Mansilla tiene en su propiedad una escuela de manejo y dicho dinero provenía del trabajo producto de la venta de certificados y otros aspectos relacionados con dicha academia por lo que le dinero es de procedencia lícita.



No obstante, la juez determinó que hay indicios que el Ministerio Publico había presentado preliminarmente en los que se podría percibir algún actividad ilícita, por lo que para despejar cualquier duda, se ordena 3 meses más de investigación, si en ese tiempo no se encuentra ningún indicio, el dinero será devuelto a quien lo reclama.

por Sergio Osegueda