Comisiones Paralelas 2020 deja de ser considerado caso de alto impacto

El juez de mayor riesgo D, aceptó el incidente con el cual el caso Comisiones Paralelas 2020 deja de ser conocido en su judicatura y ordena que se trasladado a otro juzgado de menor jerarquía al considerar que no hay una razón legal válida para mantenerse como caso de alto impacto.



Esta es la decisión del juez de mayor Riesgo D, Juan José Jiménez al aceptar el recurso presentado por el ex rector de la Universidad de San Carlos Murphy Paiz, con el cual el caso Comisiones Paralelas 2020, en donde se procesa a ex comisionados por supuestamente haber trafico influencias para colocar a candidatos de forma anómala en el listado presentado al congreso de la república para que estos eligieran magistrados de la Corte Suprema de Justicia.



Con la aceptación del incidente, el caso deja de ser conocido en el juzgado de mayor riesgo y se ordena que sea enviado a un juzgado ordinario.



El juez explicó, que a pesar de buscar el acuerdo que permitirá la unión de los casos Comisiones Paralelas 2020 con el caso Construcción y Corrupción, no se encontró dentro de la carpeta, por tal razón, era necesario que otro juzgado se hiciera cargo.



La intensión de la defensa de Paiz, también era que el caso regresara hasta su origen, pero el juez no accedió a la petición.



Ahora se espera que el expediente sea enviado a la dirección de gestión penal para que esta se encargue mediante sorteo de asignar el caso a un juzgado y continúe su curso, donde se debe definir quienes de los implicados deben o no enfrentar juicio.

Por Sergio Osegueda