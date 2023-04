CSJ no otorga amparo al partido VIVA con el cual pretendía evitar el pago de una multa

La Corte Suprema de Justicia no otorgó un amparo provisional al partido Visión Con Valores con lo cual pretendían evitar un pago de una multa impuesta por el Tribunal Supremo Electoral, por la supuesta compra de pauta no autorizada.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no otorgaron un amparo provisional solicitado por el candidato del partido Visión Con Valores, Armando Castillo, con el cual se pretende dejar sin efecto una multa por 75 mil dólares impuesta por el Tribunal Supremo Electoral.



En este caso, el Tribunal impuso la sanción al considerar que la agrupación habría incurrido en la supuesta compra de pauta sin que esta estuviera autorizada, lo que genero la multa ya descrita.



Por su parte, la agrupación presentó una apelación ante el tribunal la cual fue rechazada, esto motivo la solicitud del amparo ante la Corte Suprema de Justicia, pero los magistrados no consideraron que hayan elementos que de momento les permita acceder a su petición.



Por lo que ahora deberán esperar que la Corte conozca el caso a profundidad y emita una resolución en definitiva al respecto. Mientras tanto la multa continúa vigente.

Mientras tanto, el diputado Carlos Roberto Calderon del partido VAMOS, también afronta una situación similar debido a que la CSJ no dio con lugar a recurso presentado por el legislador, para no tener que pagar una multa de US$50 mil por campaña electoral en redes sociales durante el 2019, que en ese entonces no era permitido hacerlo.

Sin embargo, la Corte decidió que si deberá hacer efectivo el pago. Aunque según afirma el legislador puede apelar la decisión y lo hará junto a su equipo de abogados para que quede sin efecto esa multa.

Redacción: Sergio Osegueda