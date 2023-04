Magistrados del TSE por caso Víctor Alvarizaes: No deciden inscripción de candidatos

Magistrados del TSE se pronunciaron al respecto de la inscripción de Victor Alvarizaes quien se encuentra involucrado en al menos 4 procesos penales.



La Corte Suprema de Justicia suspendió el trámite de un amparo interpuesto por Donald Aquiles Barillas Contreras, quien con el recurso pretendía dar marcha atrás a la decisión del Tribunal Supremo Electoral de inscribir a Víctor Alvarizaes como candidato a la alcaldía de Santa Catarina Pinula por parte del partido Unidad Nacional de la Esperanza.



Con la decisión de los magistrados, la inscripción de Alvarizaes se mantiene vigente por lo que podrá participar en los comicios previstos para el 25 de junio.



Ante esto hecho, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral aseguraron que ellos no deciden qué candidatos pueden ser o no inscritos, ya que dicha decisión debe ser tomada por el registro de ciudadanos y las delegaciones en cada departamento.



Además, recordaron la decisión que tomaron en contra de la inscripción de Carlos Navarijo Preciado Navarijo quien le retiraron la credencial.



Víctor Alvarizaes actualmente tiene 4 procesos penales abiertos, entre estos uno por presunta campaña negra cometido en contra del actual alcalde de la localidad. Que es de mencionar que para este viernes 21 de abril se tendría que haber llevado la etapa intermedia del caso, sin embargo, por quebrantos de salud por parte del abogado de Alvarizaes este no se llevó a cabo.

Por Marcos Cahuex