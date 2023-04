El partido VIVA busca impugnar la inscripción de la candidata Hellen Ajcip

El partido Visión Con Valores accionó contra la inscripción como candidata de Hellen Ajcip, sin embargo la Corte Suprema de Justicia denegaron el amparo provisional solicitado.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no otorgaron el amparo provisional solicitado por el partido Visión con Valores con el cual pretendían dejar sin efecto la inscripción de Hellen Ajcip, quien busca reelegirse como diputada por el partido Comunidad Elefante.



Según se indica, VIVA busca impugnar la inscripción pues asegura que Ajcip no ha completado el proceso de retiro de dicha agrupación y por lo tanto no se puede adherir a otro partido hasta que no complete su proceso. Dicho alegato fue presentado en un recurso de nulidad, que no fue aceptado por el Tribunal Supremo Electoral, situación que llevó a solicitar el amparo.



En este caso, la corte no estima que sea necesario darles el amparo provisional ya que las circunstancias no lo hacen aconsejable, no obstante la agrupación política deberá esperar la resolución en definitiva para determinar si acceden o no a la petición.



Mientras tanto, la inscripción de Ajcip continúa vigente.

Redacción: Sergio Osegueda