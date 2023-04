Por un error en la impugnación, el MCD queda fuera del proceso contra Stephanie Jolluck

Por un error en la impugnación de una decisión, el Ministerio de Cultura y Deportes queda fuera del proceso contra la estadounidense Stephanie Jolluck, vinculada al tráfico de tesoros nacionales.

La Sala Tercera de Apelaciones no entró a conocer una apelación presentada por el Ministerio de Cultura y Deportes, por considerar que hubo un error en el proceso, en el caso que se lleva contra la ciudadana estadounidense Stephanie Jolluck, a quien se le acusa de tráfico de tesoro nacional.

En este caso, el Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal estimó que existió un error en la forma como el Ministerio de Cultura y Deportes estaba participando dentro el caso, donde este buscaba ser querellante al asegurar que hay un agravio en contra de este por las piezas arqueológicas que supuestamente Jolluck pretendía sacar del país de forma ilegal.

Por lo tanto, al considerar que las intervenciones no eran de forma correcta, la juez Sonia Martinez decretó una actividad procesal defectuosa y dejó fuera al ministerio.

Según explica la Sala, el Ministerio debía haber interpuesto un recurso de reposición, pero en su lugar, presentó una apelación, figura que no era la indicada, y por lo tanto no se puede acceder a la petición de la entidad, por lo que al no entrar a conocer el recurso, se mantiene la decisión de la juzgadora y deja fuera al Ministerio de Cultura y Deportes del proceso.

En este caso, Jolluck es acusada de traficar piezas arqueológicas, luego que fueron ubicadas en su residencias más de mil 300 piezas de las cuales se desconoce su procedencia y cual era la finalidad de mantenerlas en su lugar, situación que se continúa discutiendo ante juez competente.

Redacción: Sergio Osegueda