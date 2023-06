Lionel Messi admite que tuvo una “adaptación difícil” en Francia

A principios de este mes, Messi anunció que se mudaría al club Inter Miami de la MLS y, según los informes, debutará en Estados Unidos en julio.

El jugador de 36 años, que pasó 17 temporadas en el FC Barcelona antes de fichar por el PSG, no siempre fue bien recibido por los aficionados en Francia e incluso fue abucheado en algunos de sus últimos partidos.

“Creo que desde el principio fue algo muy bonito, como el recibimiento, que lo dije muchas veces”, agregó Messi.

“Entonces, la gente comenzó a tratarme de manera diferente, una parte del público de París. Creo que la gran mayoría me sigue viendo y tratándome como al principio pero hubo una desconexión con gran parte de la afición parisina, que evidentemente no era mi intención, ni mucho menos”, comentó.

“Sucedió así como había sucedido anteriormente con [los compañeros de equipo Kylian] Mbappé y Neymar también. Y sé que es su forma de actuar, qué le vamos a hacer. Me quedo con toda la gente que me respetó, como yo siempre respeté a todos desde que llegué y no es más que una anécdota”.