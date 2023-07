Lo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quería de la OTAN, y lo que obtuvo

Pero no ocurrió. En su comunicado final, emitido este miércoles por la noche, la OTAN afirmó que “el futuro de Ucrania está en la OTAN”, pero no dijo cuándo podría comenzar ese futuro.

A lo largo de la invasión rusa, los aliados occidentales se han preocupado por aprobar lo que Kyiv ha pedido: primero, artillería; luego, tanques Leopard; después; aviones de combate F-16 y luego, municiones en racimo. Cada vez, lo que al principio parecía estar más allá de los límites, eventualmente llegó a ser visto por algunos miembros como sensato y justo.

Pero la pertenencia a la OTAN es mucho más importante que el equipamiento militar, y puede pasar algún tiempo antes de que se conceda el último deseo de Kyiv. Entonces, ¿qué quería exactamente Zelensky de esta cumbre? ¿Fueron sus demandas realistas? ¿Y qué terminó recibiendo?

¿Qué quería Zelensky?

Las ambiciones de Zelensky eran claras: exigiría nada menos que la membresía plena en la OTAN para Ucrania.

En la cumbre de julio de 2022, sus solicitudes fueron menos vociferantes. Zelensky solo lanzó su oferta de membresía acelerada para unirse a la alianza en septiembre, después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara que reconocería cuatro regiones ucranianas: Luhansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia, como territorio ruso.

Rápidamente después de las afirmaciones de Putin, Zelensky dijo que Ucrania estaba solicitando el ingreso en la OTAN “bajo un procedimiento acelerado”, lo que significa que la cumbre de Vilna es la primera vez que el tema ha estado en la agenda de la alianza.

Bajo la política de puertas abiertas de la OTAN, cualquier país europeo es libre de postularse, razón por la cual su número ha aumentado de 12 miembros fundadores a los 31 que tiene hoy, que pronto serán 32 con la adhesión de Suecia.

Zelensky apareció ante multitudes que lo adoraban en la Plaza Lukiskes de Vilna, este martes, en un escenario adornado con el azul y amarillo de la bandera de Ucrania y un enorme cartel que decía “#UkraineNATO33”.

¿Fue realista la solicitud de membresía completa?

Pero si bien #UkraineNATO33 podría haber ganado aplausos en la capital de Lituania, la perspectiva ha sido más escalofriante para los líderes de la propia alianza.

Seamos claros sobre lo que significa ser miembro de la OTAN. El artículo 5 del Tratado consagra el principio de defensa colectiva, lo que significa que un ataque a un miembro es un ataque a todos.

El artículo 5 solo ha sido invocado una vez en la historia de la OTAN, después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. Si Ucrania se uniera hoy, con la invasión rusa en curso, el Artículo se invocaría de inmediato, arrastrando efectivamente a 31 países a la guerra con Rusia.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, dejó en claro antes de que comenzara la cumbre de Vilna que la membresía completa aún no era realista. Hablando con Fareed Zakaira. En una entrevista exclusiva el domingo, Biden dijo que no hay “unanimidad en la OTAN sobre si traer o no a Ucrania a la familia de la OTAN ahora, en este momento, en medio de una guerra”.

“Estamos decididos a comprometer cada centímetro de territorio que es territorio de la OTAN. Es un compromiso que todos hemos hecho pase lo que pase. Si la guerra continúa, entonces todos estamos en guerra. Estamos en guerra con Rusia, si ese fuera el caso”, dijo Biden.

El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, se hizo eco de la postura de Estados Unidos y dijo que “no podemos tener un nuevo miembro en medio de un conflicto. Eso solo importaría la guerra a la alianza”.

Sin embargo, hablando con CNN desde Vilna, este lunes, Wallace dijo que “siempre que termine este conflicto, debemos estar preparados lo más rápido posible para llevar a Ucrania a la OTAN”.

¿Con qué se conformaría Zelensky?

Zelensky y su ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, admitieron meses antes de la cumbre de la OTAN que Ucrania no puede convertirse en miembro de la alianza mientras aún esté en guerra. Hablando en una conferencia de prensa en Kyiv, en febrero, Zelensky dijo que, si bien Ucrania “no estaba buscando un sustituto de la OTAN”, entendía que “no seremos miembros de la OTAN, mientras se libra la guerra. No porque no queramos [eso], sino porque es imposible”.

Antes de la cumbre, su mirada estaba puesta en un camino claro hacia la alianza sin obstáculos una vez que termine el conflicto, y un cronograma claro de cuándo se le ofrecería la membresía a Ucrania. Este martes, Zelensky emitió una feroz declaración pública criticando la negativa “absurda” de la OTAN a proporcionar un cronograma.

“Esto significa que se está dejando una ventana de oportunidad para negociar la membresía de Ucrania en la OTAN en las negociaciones con Rusia. Y para Rusia, esto significa motivación para continuar con su terror”, dijo el presidente ucraniano en Twitter.

Pero la negativa o incapacidad de la OTAN para proporcionar un cronograma es comprensible. En efecto, la respuesta a “¿cuándo se unirá Ucrania a la OTAN?” es lo mismo que “¿cuándo ganará Ucrania la guerra?” La OTAN ha dejado claro que lo primero no puede suceder antes que lo segundo.

“La tarea más urgente ahora es asegurar que Ucrania prevalezca, porque a menos que Ucrania prevalezca, no habrá ningún problema de membresía que debatir”, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una conferencia de prensa, este martes por la noche.