CC confirma multa a Alfonso Portillo por US$50 mil

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron las apelaciones presentadas por el partido Visión con Valores y el ex presidente Alfonso Portillo, con lo cual pretendían dar marcha atrás a la decisión de imponerle una multa al ex mandatario por promover su imagen cuando no estaba permitido.

A criterio de la Corte, la sanción impuesta a Portillo fue debidamente fundamentada en ley y al comprobarse las faltas en las que este había incurrido no se podía acceder a la petición presentada por el partido ni por su persona.

Con esta decisión queda firme la resolución del Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto Alfonso Portillo deberá cancelar un total de 50 mil dólares, multa que se le impuso por haber continuado con la promoción de su imagen con el partido VIVA a pesar de que se le había rechazado la inscripción para participar como diputado al Congreso de la República y se le había advertido que por la misma razón no podía realizar ningún tipo de campaña.

Vía: Sergio Osegueda