Biden y otros mandatarios felicitan a Bernardo Arévalo tras ganar balotaje

Bernardo Arévalo ha recibido varias felicitaciones tras su victoria del domingo, destacando las de los presidentes Alejandro Giammattei, Joe Biden, Nayib Bukele y Andrés Manuel López Obrador, entre otros.

El primero fue el mandatario guatemalteco, quien en sus redes sociales anunció la invitación a Arévalo para preparar la transición de gobierno.

Luego, el primer mandatario extranjero que se pronunció luego de conocerse la victoria de Arévalo, fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien auguró “nuevos tiempos de humanismo y justicia para todos” en el territorio nacional.

Otro mandatario fuera del territorio nacional que desde el domingo felicitó a Arévalo, fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien acordó por medio de una llamada telefónica, una agenda de temas comunes para trabajar entre ambos gobiernos, según informaron medios del vecino país.

La mandataria de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, también se unió a la congratulación y adujo que en la “memoria de Juan José Arévalo” y en la del líder histórico hondureño Francisco Morazán, “unificarán” el “pueblo de Centroamérica”.

Más escueta fue la felicitación del gobierno de Costa Rica que en pocas líneas dijo espera que se fortalezcan las relaciones entre ambos países y la región centroamericana.

Ya para este lunes, destaca la felicitación del mandatario estadounidense Joe Biden, quien destacó que la segunda vuelta se haya realizado en paz, además de desear que continúe el trabajo entre ambos países para fomentar la “prosperidad y seguridad” de Guatemala.

Congratulations to the people of Guatemala following a fair and peaceful second round of elections, and to Bernardo Arévalo de León on his election as the next President of Guatemala.

I look forward to working together to foster prosperity and security in Guatemala.

— President Biden (@POTUS) August 21, 2023