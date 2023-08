La sombra de Trump se cierne sobre el primer debate republicano

Nueve candidatos han calificado bajo las reglas del Partido Republicano para participar en el debate, pero el abrumador favorito, el expresidente Donald Trump, dice que no asistirá al evento.

Pocos de los participantes han criticado abiertamente a Trump, a excepción del exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie.

Otros, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ocupa un distante segundo lugar detrás de Trump, y la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley han adoptado un enfoque más mesurado, con la esperanza de convencer a una base del partido que sigue siendo leal a Trump de que pueden implementar la agenda derechista del expresidente “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande” sin los obstáculos legales y otras controversias.

Luego está el exvicepresidente de Trump, Mike Pence, que defiende su certificación ceremonial de los resultados de las elecciones de 2020 en contra de los deseos de Trump. Todavía se encuentra en un dígito bajo en la mayoría de las encuestas entre posibles votantes republicanos para 2024.

Además de Pence, Christie, DeSantis y Haley, otros que calificaron para el evento organizado por Fox News son el empresario de Ohio Vivek Ramaswamy, el senador de Carolina del Sur Tim Scott, el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson.

Trump publicó en su plataforma de redes sociales Truth Social el domingo que, debido a su amplia ventaja en las encuestas y sus conocidos logros durante su único mandato como presidente, no estaría presente en los debates.

Según los informes, Trump se refería a los dos primeros debates de las primarias en Fox News, el segundo el mes próximo en California, lo que deja abierta la posibilidad de que esté dispuesto a enfrentarse a rivales republicanos en el escenario más adelante en la temporada de campaña.

El expresidente se ha vuelto recientemente crítico de Fox News, que abanderó su candidatura en las dos últimas elecciones presidenciales. Pero el imperio mediático del magnate Rupert Murdoch, propietario de Fox News, ha adoptado un enfoque más mesurado hacia Trump en medio del saturado campo actual de contendientes republicanos.

Trump también ha declarado que no firmará el “compromiso de lealtad” del Comité Nacional Republicano, que pide a todos los perdedores de las primarias que finalmente apoyen al candidato elegido, uno de los requisitos para participar en el debate de Milwaukee.

“Sorpresa, sorpresa… el tipo que está en libertad bajo fianza de cuatro jurisdicciones y no puede defender su conducta reprobable, corre asustado y se esconde del escenario del debate”, publicó Christie el viernes en X, antes Twitter, presagiando la retórica que se espera que desate contra el favorito ausente el miércoles. Christie agregó que Trump es un “perdedor certificado, cobarde verificado”.

Incluso sin que Trump intercambie insultos con Christie y otros, se anticipa que la conversación en el evento será principalmente sobre él, incluidos los más de 90 cargos por delitos graves que enfrenta el expresidente por presuntos delitos cometidos antes, durante y después de su presidencia.

“Crea un entorno muy, muy difícil para los otros republicanos, porque tienen sus propias ideas sobre lo que quieren hacer con respecto a temas clave como la economía, Ucrania o la inmigración. Pero eso no significa que tendrán mucha oportunidad para exponerlas, se les preguntará sobre Donald Trump”, vaticina Stephen Farnsworth, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Mary Washington.

El debate no tendrá muchas consecuencias para Trump: seguirá siendo el favorito independientemente de lo que suceda. Pero para los demás, podría haber un momento viral, bueno o malo, que cambie significativamente sus números en las encuestas.

“Hemos visto en los debates de temporadas electorales anteriores que los candidatos a veces tienen un momento en un debate que termina descalificándolos porque se ven mal. También hemos visto momentos en debates anteriores en los que los candidatos han dicho algo que llamó mucho la atención para ellos de manera positiva y les dio un gran impulso”, señala el profesor Jordan Tama de la Escuela de Servicio Internacional de la Universidad Americana.

DeSantis es el candidato que quizás tiene más en juego. Una vez potenciado como el asesino de Trump en el partido, el gobernador ha caído en las encuestas. En algunos sondeos, el relativamente desconocido Ramaswamy ha igualado o superado a DeSantis en un distante segundo lugar.

“Este es su momento”, dice Farnsworth de DeSantis. “Recuerden, en otros 49 estados, estas personas no conocen al gobernador de la Florida. Tal vez hayan visto un poco en las noticias aquí y allá. Pero la mayor parte de la cobertura se centra en el expresidente. Como resultado, Ron DeSantis se presentará al país. Y una de las cosas que debe hacer es dar una buena primera impresión. Si no lo hace, no podrá cambiar la dinámica de la carrera de manera significativa”.

Es seguro que los moderadores de Fox News también intentarán que los candidatos expliquen por qué serían mejores líderes que el presidente Joe Biden, el presunto candidato del Partido Demócrata, que tendría 82 años si tomara posesión en enero de 2025.

El primer debate del Partido Republicano también pone el foco en Wisconsin, uno de los pocos estados que se espera ofrezca una verdadera contienda entre los dos partidos en las elecciones presidenciales del próximo año. Milwaukee será la sede de la convención de nominación del Partido Republicano en julio próximo.

Cuatro de las últimas seis elecciones presidenciales se han decidido por menos de un punto porcentual en Wisconsin. Trump ganó por pocos votos en el estado en 2016 antes de perder por un margen similar ante Biden cuatro años después.

