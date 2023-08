Capturan a abogada Claudia González señalada de abuso de autoridad

Como producto de los allanamientos de este lunes, las autoridades reportaron la captura de la abogada de Juan Francisco Sandoval, Claudia González, quien es señalada de abuso de autoridad.

Luego de realizar los allanamientos en su residencia, las autoridades reportaron la detención de Claudia González Orellana, ex mandataria de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y abogada del ex jefe de FECI, Juan Francisco Sandoval, señalada del delito de abuso de autoridad, aunque según asegura, dicho tipo penal no puede ser aplicable a su persona.

Posteriormente, durante la audiencia para dar a conocer sus motivos de detención la abogada de la magistrada Blanca Stalling, solicitó querellarse en el proceso y aseguró que la magistrada es la agraviada en este proceso.

Finalmente el juez B, del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Jimi Bremer dio a conocer los motivos de detención.

Bremer fijo la audiencia de primera declaración para el 6 de septiembre, mientras tanto González fue trasladada de forma provisional a la cárcel de la base Militar Mariscal Zavala, mientras espera que se lleve a cabo la audiencia para solventar su situación legal.

Por Sergio Osegueda