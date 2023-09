ALas845: ¿Existe un golpe de Estado en curso en el país?

La posibilidad de que se intente un golpe de Estado fue objeto de análisis en el espacio final de ALas845 del domingo.

Conrado Reyes, Doctor en Derecho; y Alejandro Quinteros, analista político, expusieron sus ideas sobre la idea que ronda el país desde que el presidente electo, Bernardo Arévalo, denunció un supuesto plan para detener su investidura el 14 de enero.

Al inicio, ambos analistas coincidieron en criticar a Arévalo por una postura “apresurada” en el actual contexto electoral. Además, se discutió la decisión ese día del TSE, sobre frenar la resolución que inhabilitaba jurídicamente a Semilla.

“El TSE dice que no puede conocer porque no es una resolución originaria del Registro de Ciudadanos. Algunas veces el cierre administrativo del proceso electoral se alarga, por algunas situaciones. Hablar de un golpe de Estado tomando que son dos procesos diferentes, me parece algo precipitado”, dijo Quinteros al referirse a que se trata de dos procesos diferentes, el judicial y el electoral, cuyo proceso en este último podría alargarse, al resaltar que el TSE dejó firme la personería jurídica de Semilla pero solo al 31 de octubre, fecha que fijó para el final del desarrollo de la elección de cargos públicos.

Por su lado, Reyes señaló que en el país existen rumores que solo generan más incertidumbre y dijo que a Arévalo “no le hace bien seguir ocultando delitos que otras personas cometieron o seguir desviando la atención”.

“Bien sabemos que en el país se generan muchos chismes. Pero lo que se hace es desviar la atención. Como profesional de derecho sé que un estudio de Inacif lleva meses, en el caso que se lleva contra el partido político. Hasta ahora no hay capturados, pero hay personas que se han ido a la fuga, diría yo. No puede hablarse de un golpe de Estado cuando no se está ejerciendo el poder”, explicó.

Quinteros también quiso resaltar que la investigación contra Semilla, al haber sido presentada en el momento que se hizo, no quiere decir que exista manipulación, además que podría alargarse en la identificación de los responsables.

Un proceso penal en su etapa de pre investigación podría ser muy largo. Ahora se espere que al terminar el proceso electoral el 31 de octubre, cobre vigencia la suspensión que dictó el juez. De una vez esté esto, los diputados de Semilla volverán a ser independientes. Lo principal sería definir la responsabilidad de los individuos en la constitución del partido, para que eso pase, pueden pasar meses y años”, expuso.

Al final Reyes desmintió que Arévalo no asuma el cargo, puesto que ostenta el derecho de antejuicio el cual nunca ha sido levantado contra el jefe del Ejecutivo.

“Es manipulación y especulación pensar que se cancelarán uno o varios partidos. No tiene por qué tener un problema el presidente y vicepresidenta electos para asumir. Todos los presidentes hasta acá han enfrentado antejuicios, pero a ninguno se le ha retirado. El presidente electo es diputado y también tiene antejuicio”, explicó.

